Искусственный интеллект вызвали в штаб

Американские военные впервые испытали генеративный искусственный интеллект (ИИ) в учебных штабных операциях. Эксперимент в Колледже корпуса морской пехоты США показал, что эффективность таких систем зависит не от мощности алгоритмов, а от готовности офицеров перестраивать устоявшиеся процессы планирования. В России интерес к военному применению ИИ также растет, однако акценты смещены в сторону кибербезопасности и развития собственных технологий.

Штаб Колледжа корпуса морской пехоты США совместно с Армейским военным колледжем впервые опробовали генеративный искусственный интеллект для реального командно-штабного планирования. Исследование, о котором рассказали аналитики Джозеф Чапа и София Канту в публикации для портала War on the Rocks, показало, что эффективность ИИ определяется не столько скоростью развития технологий, сколько готовностью человека перестраивать привычные рабочие процессы, в том числе и в армии.

Чтобы проверить влияние генеративных моделей, несколько групп слушателей колледжа планировали операции по пяти сценариям.

Прежде всего наблюдения показали, что наибольшую пользу ИИ приносил на начальном этапе — при анализе задачи и генерации широкого спектра идей и альтернатив.

По мере перехода к проработке конкретных решений активность обращения к системе падала.

При этом те офицеры, которые продолжали использовать нейросеть на этих этапах, в итоге демонстрировали более качественные и детализированные планы.

Второй вывод исследователей — офицеры чаще прибегали к помощи ИИ для решения задач вне своей прямой специализации. Например, артиллерист, столкнувшийся с задачей в сфере логистики, успешно справлялся с помощью ИИ, в то время как для профильного специалиста помощь нейросети часто оказывалась избыточной и ненужной. Таким образом, ИИ может расширить «поле зрения», но не заменить эксперта.

Третий вывод — даже самые продвинутые алгоритмы не смогли превзойти эффективность совместного обсуждения штабистов-коллег. Наконец, для эффективного использования ИИ в военных целях необходима специальная подготовка кадров.

В Пентагоне считают, что ИИ должен стать частью архитектуры принятия решений, а не внешним советчиком. По словам аналитиков, уже обсуждаются схемы, при которых использование генеративных систем будет закреплено в процедурах штабного планирования, таких как анализ миссии, разработка вариантов действий, оценка рисков. В этом случае ИИ не заменяет человека, а работает как дополнительный когнитивный слой, расширяя возможности коллективного мышления и ускоряя цикл анализа.

Интерес к применению ИИ в военном управлении растет не только за рубежом. В России эта тема тоже становится частью официальной повестки, хотя подход остается более централизованным и осторожным.

В апреле президент Владимир Путин заявил о необходимости ускорить выпуск и внедрение защищенных отечественных разработок для военных целей, включая автоматизированные системы управления. По его словам, алгоритмы способны «обрабатывать гигантские объемы данных и находить решения для комплексных задач», а наличие собственных моделей нового поколения — это «ключевое условие технологического суверенитета России».

В рамках этих задач в Минобороны РФ с августа 2022 года действует специализированное управление по развитию ИИ, а в промышленности запущены проекты «Воентех» и «Каштан», ориентированные на применение ИИ для анализа разведданных, оптимизации логистики и моделирования всевозможных сценариев (см. “Ъ” от 14 июля). При этом Россия делает акцент на кибербезопасности: использование западных генеративных систем считается недопустимым из-за риска скрытых уязвимостей и потенциальных утечек данных.

Таким образом, различие американского и российского подходов очевидно. США сосредоточены на интеграции ИИ в уже существующие процессы и обучение кадров, тогда как Россия строит собственную технологическую базу и систему защиты. Американский путь — это адаптация процедур под новую технологию, российский же — создание новых инструментов под существующую систему. Но в обоих случаях ИИ становится не заменой подготовленного и обученного офицера, а новым элементом командного мышления, ценность которого не в скорости вычислений, а в способности помочь человеку увидеть больше, чем позволяет личный опыт.

Дмитрий Сотак