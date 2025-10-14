Под Ярославлем задержали подозреваемого в покушении на убийство
В поселке Михайловский Ярославского района задержан подозреваемый, ударивший ножом другого человека. Об этом сообщили в УМВД России и СУ СКР по региону.
Орудие преступления
Фото: УМВД России по Ярославской области
Преступление было совершено вечером 12 октября на улице Юбилейной, сообщили в полиции. По данным правоохранителей, нападавший — ранее судимый 25-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил ножом в лицо 28-летнему потерпевшему, с которым ранее был знаком.
«Однако довести до конца свой умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, действия фигуранта были пресечены третьими лицами», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Очевидцы помогли остановить нападавшего, и вскоре полицейские задержали его по месту жительства. Пострадавшего госпитализировали с раной на правой щеке.
Задержанный ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью родственника. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.