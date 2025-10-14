ФСИН: экс-депутат Руслан Бальбек не содержится с террористами

Бывший депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек задержан в Кабардино-Балкарской Республике и заключен под стражу по уголовным делам о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Информацию о его переводе в общую камеру с обвиняемыми в терроризме опровергли в УФСИН по Крыму и Севастополю, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По сведениям ведомства, Бальбек содержится в СИЗО Симферополя в соответствии с требованиями законодательства. Его задержали в ходе оперативных мероприятий после объявления в федеральный розыск. Возбужденные против него дела по ч. 3 ст. 272 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ предусматривают серьёзные наказания, Бальбек находится под судом и следствием. Возраст экс-депутата 48 лет.

Информация об аресте и мерах пресечения для фигуранта появилась в сентябре 2025 года, данные подтвердили правоохранительные органы и пресс-служба УФСИН. Сообщения о содержании Бальбека с подозреваемыми в террористических преступлениях не соответствуют действительности, подчеркивают в надзорном ведомстве.

В Государственной думе Руслан Бальбек работал заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.

Станислав Маслаков