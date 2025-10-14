Ставки микрофинансирования МСП на Ставрополье останутся на уровне от 1%

Фонд микрофинансирования Ставропольского края сохранил уровень процентных ставок по займам для малого и среднего бизнеса в диапазоне от 1% до 15% годовых. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, направленной на сдерживание инфляции, Ставропольский край принял меры для поддержки предпринимателей и смягчения финансовой нагрузки.

Министр экономического развития края Антон Доронин сообщил, что сохранение льготных условий позволяет субъектам МСП региона привлекать дополнительные средства для развития бизнеса, приобретения оборудования, недвижимости и транспорта или для запуска новых проектов. Самым популярным продуктом фонда остается программа «Промышленник» с фиксированной ставкой в 1% годовых. В 2025 году предприниматели региона воспользовались займами фонда на сумму почти 530 миллионов рублей.

Фонд микрофинансирования действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», утвержденного на президентском уровне. В дополнение к этому в регионе расширили поддержку ключевых отраслей — аграрной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Региональный Гарантийный фонд увеличил максимальный лимит поручительств с 50 миллионов до 100 миллионов рублей для предприятий этих секторов.

Станислав Маслаков