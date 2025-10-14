Американцев опять «залихорадило»

В США началась новая золотая лихорадка. На фоне рекордных цен на металл американцы начали скупать кирки, сита, курсы по добыче и ведра с золотоносной землей. Как пишет The Wall Street Journal, золотой рудник в Южной Дакоте завален просьбами о консультациях, а музей золотодобычи предлагает уроки промывки с возможностью поработать на своей земле. Ценные находки клиенты могут оставить себе. У ритейла есть уникальные предложения — 20-килограммовые ведра с золотоносной землей продаются примерно за $55. Их содержимое можно проверять в домашних условиях. За последний год спрос на этот товар вырос в полтора раза. Много ли приносит такое хобби? Выясняла Анна Кулецкая.

«Это хуже, чем виски, хуже, чем карты и лошади. Как только почувствуете, что вас тянет искать золото, сейчас же женитесь»,— такие советы Джек Лондон давал в своих романах в начале XX века, повествуя о золотой лихорадке на Клондайке. Сейчас шатдаун в Соединенных Штатах и торговая неопределенность подстегивают цены на золото, и рекомендации американского писателя могут снова стать актуальны. Растет спрос на курсы по золотодобыче, а блогеры, которые рассказывают, как и где можно обнаружить ценный металл в США, обретают сотни тысяч новых подписчиков. В начале октября San Francisco Chronicle сообщала, что в любительских клубах золотоискателей в Калифорнии — приток новых клиентов. Всё больше людей приезжают к горному хребту Сьерра-Невада в Колумби, именно там в 1848-м работавший на лесопилке Джеймс Маршалл впервые нашел крупинки золота в реке.

Как быстро могут разбогатеть старатели? Золотодобытчик, автор книги «Где искать золото» Рудольф Кавчик сомневается, что любителям стоит рассчитывать на серьезные находки: «Добыть грамм золота, если обладаешь какими-то немножко знаниями, можно. Например, люди, которым не хочется куда-то ехать, готовы покупать ведра с землей, в которой обязательно есть небольшие крупицы металла. Бывает и добавляют туда, допустим, грамм 5, а то и 10, получается такая своеобразная лотерея абсолютно в рамках закона. К золоту там относятся там точно так же, как мы — к картошке. Кто картошку вырастил, того и урожай».

Некоторые американцы даже оставляют работу ради перспективного, на их взгляд, хобби. Золотая лихорадка на руку бизнесу, который производит или продает инструменты для поиска драгметалла, добавляет The Wall Street Journal. Речь идет в том числе и о золотодобывающем туризме. В России это направление тоже следует развивать, уверен вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Это хорошее времяпрепровождение: на свежем воздухе, сильно не напрягаетесь, не стоите часами в холодной воде в ручье или речке. Вот в таком духе. Почему нет?

Это классная история, ее кстати, и в России собираются развивать, планируя принять закон "о вольном приносе" в Магаданской области, Приморье и Красноярском крае.

Где еще можно помыть обычным гражданам? Сейчас это запрещено, до сих пор действует 191 статья УК РФ. Если вы идете по тайге и вдруг нашли какой-то самородок, то не имеете права его продавать. Это уголовное дело. И вот все это надо править в духе мировых трендов. Были случаи, когда люди находили крупные самородки ценой $80- $100 тыс.».

Как добавляет WSJ, иногда американцы отправляются в парки с металлоискателями или плавают с маской и трубкой в местных реках, наполненные духом авантюризма. Их находки пока что напоминают сувениры. Но азарт заставляет золотоискателей снова и снова возвращаться в эти места. Между тем фьючерсы на золото выросли более чем на 55% с начала года, а аналитики Bank of America повысили прогноз на 2026 год до $5 тыс. за унцию. Так что вопрос о том, закончится ли золотая лихорадка в ближайшее время, остается открытым.

Анна Кулецкая