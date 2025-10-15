Фрахт заволновался

Портовая война КНР и США вошла в ценовую фазу: с 14 октября страны начали взимать с судов друг друга дополнительные сборы за заходы в свои порты. Аналитики усматривают в реакции КНР отдельную опасность из-за того, что под новые сборы подпадают и суда, чей владелец или оператор хотя бы на 25% принадлежит американским гражданам или организациям, а из-за листинга на биржах США под ударом могут оказаться самые разнообразные судоходные компании. Мировые ставки фрахта уже подскочили, и в отрасли ожидают, что подорожают и перевозки российских грузов, в том числе угля в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

С 14 октября КНР и США начали взимать штрафные сборы с судов друг друга в своих портах. В КНР начали действовать меры, анонсированные на прошлой неделе как ответ на действия США в отношении китайских судов. Со всех судов, связанных с США, в портах КНР будет взиматься дополнительный сбор. За заход в китайский порт такое судно должно будет заплатить 400 юаней ($56) за нетто-тонну, с 17 апреля 2026 года сбор увеличится до 640 юаней ($89,6), с 17 апреля 2027 года — до 880 юаней ($123,2), с 17 апреля 2028 года — до 1120 юаней ($156,9) за нетто-тонну. Если в рейсе судно осуществляет несколько заходов, то платит только за первый. В год с одного судна этот сбор взимается не более пяти раз. При этом из-под действия этих мер выведены суда китайской постройки и суда, встающие на ремонт.

Сбор распространяется на суда под флагом США, американской постройки, принадлежащие или находящиеся в управлении граждан США или компаний, в которых гражданам или организациям США принадлежит свыше 25% акций, мест в совете директоров или прав голоса. «Последний критерий может стать наиболее болезненным, поскольку многие судоходные компании имеют значительную долю американского капитала из-за листинга на фондовых биржах,— полагает директор Центра ценовых индексов Роман Соколов.— Участники рынка ждут детализации мер от КНР, но неопределенность на рынке на фоне возможных рисков создает повышательное давление на ставки фрахта для маршрутов в направлении Китая для всех видов грузов».

Меры, принятые Китаем, структурированы по образцу решения Управления торгового представителя США, по которому с 14 октября начали взиматься штрафы. Это стало результатом расследования в отношении доминирования Китая на рынке судостроения и морской логистики. США вводят ступенчатый сбор в $50 на нетто-тонну за заход китайского или связанного с Китаем судна в порт, условия взимания такие же, как и в китайском варианте. С 17 апреля 2026–2028 годов сбор повышают до $80, $110 и $140 на тонну соответственно.

Также США вводят сбор с судов китайской постройки: с 14 октября — $18 на тонну, или $120 на контейнер (выбирается наибольшая из величин), 17 апреля 2026 года он возрастает до $23 и $153 соответственно, год спустя — до $28 и $195, еще через год — до $33 и $250 соответственно. Изменение от 10 октября вводит сбор в $46 на нетто-тонну для ро-ро-судов (с горизонтальной загрузкой) зарубежной постройки и отменяет норму, при которой за несоблюдение ограничений на привлечение СПГ-танкеров зарубежной постройки у грузоотправителя могут отобрать лицензию на экспорт СПГ.

По оценкам Alphaliner, цитируемым Reuters, основное бремя американских сборов падет на крупнейшего китайского перевозчика COSCO — $1,53 млрд за 2026 год. Топ-10 перевозчиков в совокупности заплатят $3,2 млрд.

«Участники рынка ожидают, что за текущую неделю ставки на перевозку российского угля на маршрутах в КНР могут вырасти на $0,5–2,5 за тонну»,— рассказывает Роман Соколов. Мировые ставки на маршрутах в Китай уже реагируют на новость о повышении портовых сборов в КНР, отмечает он. Так, по состоянию на 14 октября фрахт для судов Panamax из Австралии в Китай вырос до максимума с октября 2024 года — $14,3 на тонну (плюс 7% неделя к неделе). Аналогичная ставка для маршрута из Индонезии взлетела до уровня середины июня 2024 года и достигла $8,5 на тонну (плюс 8% за неделю).

Источник “Ъ” в отрасли считает, что стоимость транспортировки российских грузов вырастет, но не очень сильно: рынок научился приспосабливаться. Раз рынок волнуется, значит, ставки фрахта слегка подрастут, говорит другой собеседник “Ъ” на рынке. Но, добавляет он, прямого влияния на оборот грузов РФ—Китай пока не просматривается.

Вероятность того, что суда, обслуживающие российские грузы, могут быть задеты из-за реализации новых мер Китая, высокая, полагает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. По ее мнению, то, что они затрагивают суда компаний, имеющих существенное присутствие на американском фондовом рынке, предполагает, что эти меры будут охватывать более широкий круг судов, ведь это весомая часть международного торгового флота. «Крупнейшие судоходные компании котируются на фондовых биржах США или же имеют присутствие через финансовые инструменты»,— поясняет Анастасия Владимирова. По ее мнению, будет наблюдаться и косвенный эффект удорожания фрахта. «Если значимая часть международного флота окажется перед выбором — дальше работать с Китаем с новыми сборами или переориентироваться на другие направления, это неизбежно образует некий дисбаланс спроса и предложения на ряде направлений»,— говорит эксперт. Другая сторона медали — эти меры, скорее всего, спровоцируют общий рост фрахтовых ставок из-за надвигающейся фрагментации глобального рынка судоходства, полагает она.

Наталья Скорлыгина, Ольга Семеновых