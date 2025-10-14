В Невинномысске при столкновении «Лады Калины» со «Шкодой» погибла пассажирка

В Невинномысске в 13:10 на улице Гагарина произошло серьезное ДТП с одной погибшей и двумя пострадавшими, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Водитель «Лады Калины», 72-летний житель Кочубеевского округа с опытом вождения более 20 лет, разворачивался с правой обочины. Не убедившись в безопасности маневра, он врезался в движущуюся в том же направлении «Шкоду». В результате столкновения на месте скончалась 66-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель «Лады» и второй пассажир получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая уточняет все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция края ведет проверку, чтобы установить полную картину случившегося и причины ДТП.

Станислав Маслаков