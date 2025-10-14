Минздрав расширит программу скрининга новорожденных к 2026 году

Минздрав намерен расширить программу скрининга новорожденных еще на 2-3 заболевания к 2026 году, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету. Слова министра приводит ТАСС.

Медучреждения проводят неонатальный скрининг для обнаружения наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных. До 2006 года скрининг проводили на два заболевания, до 2023 года — на пять. В 2023 году в России стартовала расширенная программа скрининга на 36 наследственных заболеваний.

В мае 2025 года господин Мурашко сообщал, что скринингом охвачены 99% новорожденных.

Полина Мотызлевская