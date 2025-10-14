Дочерняя компания «Пермглавснаба» планирует возвести в Балатово новостройку

В Индустриальном районе Перми запланировано строительство нового многоквартирного дома. Разрешение было выдано 10 июля дочерней компании «Пермглавснаба» — ООО «ПГС-1», сказано в документе на сайте краевого минимущества. Первым внимание на документ обратил «Новый Компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Новостройка появится на ул. 1-й Верховой, 21 в м/р Ипподромном, на участке, который находится через дорогу от ЖК «Мир». Площадь участка составляет 2,2 тыс. кв. м, он находится в частной собственности, следует из данных публичной кадастровой карты. На участке разрешена среднеэтажная жилая застройка.

Также в 2025 году «Пермглавснаб» ввел в эксплуатацию 15-этажную новостройку «Маяк» в Краснокамске на пр. Комсомольском, 4, общая жилая площадь которой составила почти 8,1 тыс. кв. м. Кроме того, компания планирует застройку территории бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Готовится проект планировки территории общей площадью 4,12 га., где запланировано размещение объекта капстроительства жилого и нежилого назначения общей площадью не более 30 тыс. кв. м.