Главный стадион Пятигорска модернизируют для матчей первой лиги

В Пятигорске планируют капитально отремонтировать центральный стадион с доведением его уровня до требований первой лиги, сообщил министр спорта Ставрополья Иван Нифонтов на пресс-конференции.

Общий ориентировочный бюджет ремонта составляет около 500 млн рублей. Ремонт будет включать обновление поля, беговых дорожек, сидений, навесов, систему обогрева и полива, а также пропускные пункты. Работы планируют начать уже осенью 2025 года и распределить на два-три года, с приоритетом завершения основных требований Российского футбольного союза к началу следующего сезона.

Иван Нифонтов также сообщил, что развитие спортивной инфраструктуры края получило дополнительное финансирование. Часть средств направят на поддержку клубных объединений. В случае выхода футбольных команд «Динамо-Ставрополь» и «Машук-КМВ» в первую лигу, министерство окажет им помощь для участия в соревнованиях более высокого уровня.

Станислав Маслаков