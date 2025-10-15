Российские космонавты первыми в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов первыми в мире озвучили тифлокомментарий с борта Международной космической станции (МКС). Речь идет о сообщении для незрячих людей, в котором визуальные образы описаны словами.

«С расстояния примерно 400 км над Землей, космонавты представили лаконичные описания горных массивов, засушливых пустынь и атмосферы, окружающей нашу планету»,— написано в пресс-релизе «Роскосмоса», который получил «Ъ».

Для подготовки сообщения Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов прошли тренинг по тифлокомментированию. Проект реализован совместно со специалистами программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова.

До конца 2025 года «Роскосмос» планирует выпустить серию роликов с тифлокомментариями, в которых космонавты опишут старт ракеты с космодрома «Байконур» и внешний вид одного из модулей МКС.