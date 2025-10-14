«Единая Россия» покажет женское лицо

Руководство «Единой России» (ЕР) привлечет женский партактив к составлению новой «Народной программы» к выборам в Госдуму-2026. Соответствующее поручение дал председатель партии Дмитрий Медведев на форуме «Женского движения ЕР» 14 октября. Партия также намерена расширить присутствие женских политшкол для подготовки кандидаток на выборы разных уровней, уповая на их «обостренное чувство справедливости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Политические вводные участницам форума дал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, женщины взяли на себя «самую большую нагрузку в партии», поскольку чаще всего работают непосредственно «на земле». Например, женщины доминируют среди руководителей партийных первичек (69%) и на равных с мужчинами работают на муниципальном уровне (48% местных депутатов).

По итогам Единого дня голосования-2025 женщины получили порядка 31% мандатов от всех завоеванных единороссами против 28% в прошлом году, сообщил секретарь генсовета.

«Ваша активность — принципиально важный элемент для того, чтобы на государственном уровне принимались решения, которые сегодня необходимы»,— добавил он. На этом фоне «Женское движение ЕР» должно выполнять роль «инфраструктуры поддержки» женских инициатив, указал политик: «Вы по факту и так уже это сделали, но необходимо, чтобы ваша инфраструктура развивалась».

В женских клубах (их в рамках движения уже создано более 2 тыс.), продолжил господин Якушев, предстоит собирать инициативы и проводить фокус-группы при написании к выборам в Госдуму 2026 года новой «Народной программы» партии. Кроме того, они важны и для развития женского предпринимательства. «Женщины-предприниматели — это особый статус»,— отметил единоросс.

Наконец, «отдельного внимания» требует подготовка женщин к политической и общественной работе, сказал секретарь генсовета. Руководство «Единой России» окажет соответствующим инициативам всю необходимую поддержку и поможет наладить «горизонтальные и межрегиональные связи для обмена опытом и лучшими практиками», заверил Владимир Якушев.

Председатель партии Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, подчеркнул, что «Единая Россия» по составу преимущественно женская партия: «Это вполне естественно, поскольку женщины — самая активная часть нашего населения и, безусловно, самая лучшая».

Причем женщин в политику, по мнению господина Медведева, приводят не амбиции, а обостренное чувство справедливости.

«Всех нас возмущает, когда что-то не так, когда кого-то обижают, когда нарушаются правила и совершаются преступления. Но у женщин это вызывает прилив активности, который и создает исключительно ценных государственных деятелей»,— рассуждал председатель партии.

Наконец, Дмитрий Медведев уже официально поручил привлечь женский актив к подготовке «Народной программы» и расширить сеть женских политшкол, дабы «заниматься этим более многообразно и активно». По словам координатора «Женского движения ЕР» Натальи Полуяновой, политшколы уже привлекли 48 тыс. участниц в формате очного и онлайн-обучения, а площадки муниципальной политшколы с февраля охватили 12 регионов.

Желание женщин работать в политическом пространстве растет, рассказала “Ъ” госпожа Полуянова: «Выражено это не просто интересом, а готовностью получать профессиональные компетенции и реализовывать их». А в период СВО женщины «являются неотъемлемой частью государственной повестки страны и связующим звеном между властью и людьми», сообщила активистка, добавив, что такие женские качества, как способность переживать и умение быть медиатором, «полностью отвечают запросам сегодняшнего дня».

Григорий Лейба