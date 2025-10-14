Медсестра кардиодиспансера в КБР обвиняется в краже лекарств на 8,7 млн рублей

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 55-летней бывшей старшей медсестры кардиологического диспансера за хищение лекарств на сумму 8,7 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие установило, что с января 2021 по август 2023 года сотрудница вносила в учетные документы фальшивые данные о получении медикаментов, предназначенных для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и присваивала препараты. Средства направлялись не пациентам, а по словам подозреваемой – знакомым.

Ущерб медицинскому учреждению оценивают в сумму около 8,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге с особо крупным ущербом. В управлении Следственного комитета по Кабардино-Балкарии сообщили, что будут приняты меры для возмещения ущерба.

Станислав Маслаков