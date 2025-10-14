«Надежда на разрядку все еще остается»

США завтра, 15 октября, сделают важное объявление о поставках вооружения Украине, об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Подробностей он не привел. Ранее Дональд Трамп заявил, что готов после Ближнего Востока вплотную заняться урегулированием вокруг Украины. В том числе при участии спецпосланника Стива Уиткоффа. В Москве эти заявления приветствовали. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что надежда на мирное решение пока еще остается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп в очередной раз создал интригу, окутанную пеленой неопределенности. Есть два направления. Первое — Tomahawk, которые или передадут Украине, или нет. Второе — нечто, о чем посланник Стив Уиткофф говорил с Владимиром Путиными в течение пяти часов. Как известно, американский спецпосланник совершил сразу несколько визитов в Россию и каждый раз получал аудиенцию на высшем уровне. Примечательно, что эту историю президент Соединенных Штатов рассказал, выступая в израильском Кнессете, то есть на весь мир.

Видимо, речь идет об одной из таких встреч. Трамп думал, что разговор Уиткоффа с Путиным продлится 15-20 минут, а он длился пять часов. Понятно, что хочется узнать, что же они там обсуждали. Глава Белого дома ответил следующим образом: обсуждали «много интересных вещей». Не будем пытаться разгадать этот ребус. Можно лишь припомнить, что российские официальные лица также не раз упоминали о том, что, мол, на Аляске много что обсуждалось, мы не обо всем рассказываем. Канал связи России и США при этом остается. В общем и целом получается так, что ситуация не выглядит безнадежной.

Но вернемся к Уиткоффу, были некоторые основания ранее предполагать, что с украинским направлением он, скажем так, не очень справился. В последнее время бывший девелопер направлен на ближневосточное направление. Тогда как контактами с Киевом больше занят другой спецпосланник — генерал Кит Келлог. Но, возможно, Уиткофф вновь займется Украиной. Тогда вопрос: какие карты у него будут на руках и что он предложит? Не будем гадать.

Логично вспомнить слова Дональда Трампа о том, что России предлагается сделать реальный шаг к миру. Если нет, Украина получит новые вооружения, не обязательно Tomahawk. Это означает очередной новый уровень противостояния со всеми вытекающими последствиями. Если да, и путь к миру будет обозначен, приедет Уиткофф и привезет новые интересные предложения. Но пока в Вашингтон прибывает Владимир Зеленский. А представитель США обещает новые заявления по оружию. Опять же, не стоит торопиться с выводами. Учитывая характер нынешнего лидера Америки, все может в раз измениться. Но надежда на разрядку все еще остается. Здесь надо еще вспомнить формулу Трампа «мир через силу», именно об этом он в последнее время много рассуждает.

Дмитрий Дризе