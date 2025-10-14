Суд закрыл дело футболиста волгоградского «Ротора» за драку в Красноярске

Защитник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Вячеслав Бардыбахин, за который он выступает с июля этого года, освобожден от уголовной ответственности за драку, произошедшую весной 2024 года, когда он играл за «Енисей». Суд прекратил дело, так как пострадавший отказался от претензий.

Инцидент произошел на турбазе «Зеленка» в мае прошлого года, где футболисты «Енисея» отдыхали с семьями. Громкая музыка вызвала недовольство отдыхающих из соседней беседки. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой Вячеслав Бардыбахин нанес 22-летнему участнику драки удары по голове. В результате у пострадавшего диагностировали перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Вследствие этого в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело. Ему вменяли причинение вреда здоровью средней тяжести (ч.1 ст. 112 УК РФ).

Дело, однако, было закрыто, но прокуратура Красноярского края возобновила его в июле этого года и направила утвержденное обвинительное заключение в суд. Футболист вину признал и выплатил пострадавшему 800 тыс. руб., после чего суд окончательно прекратил производство.

Нина Шевченко