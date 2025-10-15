Утверждена «дорожная карта» по запуску движения беспилотных автомобилей

Правительство РФ утвердило «план мероприятий», в рамках которого будут создаваться дополнительные условия для применения на дорогах «высокоавтоматизированных» транспортных средств, способных ездить без участия водителя. Об этом во вторник, 14 октября, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на совещание, которое проводил вице-премьер Виталий Савельев.

Сейчас на ЦКАД, М-11 и других дорогах уже испытываются 90 беспилотных грузовиков, соответствующих третьему уровню автоматизации (это значит, что система может выполнять некоторые задачи, связанные с управлением машин, но водитель должен быть готов при необходимости взять управление на себя). Для тестирования правительство установило особые экспериментальные правовые режимы. В 2021 году Минтранс объявил о планах разработать отдельный федеральный закон «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС), который разрешит испытывать машины без человека за рулем (пятый уровень автоматизации). С тех пор было представлено несколько версий документа. Виталий Савельев поручил Минтрансу доработать проект закона и внести его в правительство в первом квартале 2026 года.

Утвержденная правительством «дорожная карта» предполагает формирование и другой «правовой базы» для использования ВАТС. Планируется, в частности, разработать концепцию развития рынка грузоперевозок с использованием беспилотных транспортных средств до 2035 года. Также будут расширены территории эксплуатации ВАТС, к пилоту присоединят другие автодороги. Опытный беспилотник с пятым уровнем автоматизации, сообщили в кабмине, представят в 2026 году.

Иван Буранов