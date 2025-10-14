Два сотрудника Росгвардии погибли при ДТП в Дагестане

В Унцукульском районе Дагестана грузовик Росгвардии столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли водитель грузовика и сотрудник ведомства. Еще девять человек пострадали, сообщило управление МЧС по региону.

По данным республиканского управления МВД, авария произошла примерно в 15:00 на автодороге «Буйнакск-Гимры-Чирката». Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух лиц, сообщило управление СКР по региону. Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход следствия.

Никита Черненко