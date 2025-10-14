Прикамского экс-депутата, осужденного за хулиганство, оставили в колонии

Мурманский областной суд отказал в изменении вида наказания бывшему депутату заксобрания Пермского края Александра Телепнева Ранее он пытался добиться перевода из колонии-посеения на принудительные работы в исправительный центр. На апелляционное постановление обратило внимание издание «РБК Пермь».

В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал Александра Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», экс-депутат стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал. В результате пострадали сотрудник и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с господином Телепневым мировое соглашение, ущерб им был возмещен.

18 марта 2024 года Соликамский суд смягчил наказание бывшему депутату, заменив ему колонию строгого режима на колонию-поселение. До этого Александр Телепнев пытался обжаловать приговор трижды, однако заявления остались без удовлетворения. В частности, в прошлом году Александр Телепнев подал ходатайство о замене колонии-поселения принудительными работами, однако в апреле того же года Соликамский суд прекратил производство по материалу — ходатайство было отозвано адвокатом господина Телепнева. У тому времени осужденный был переведен для дальнейшего отбывания наказания в Мурманскую область.