Освобожденный из сектора Газа Максим Харкин планирует получить паспорт РФ

Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донецка Максим Харкин планирует получить российский паспорт. Об этом «РИА Новости» рассказала его мать Наталья Харкина.

«Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел»,— сказала она.

По словам госпожи Харкиной, оформить российское гражданство ранее было проблематично, так как для этого семье пришлось бы ехать в Донецк и собирать документы.

10 октября вступило в силу перемирие в секторе Газа. Утром того же дня «Хамас» освободила 20 последних оставшихся в живых израильских заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года, и начала подготовку к возвращению останков погибших. Взамен Израиль освободил почти 2 тыс. палестинских заключенных, включая 250 приговоренных к пожизненным срокам.

Одним из освобожденных палестинской группировкой стал 37-летний Максим Харкин. Он родился в Донецке, а в 2005 году в возрасте 17 лет переехал в Израиль. Там он жил в Тират-Кармеле (Хайфский округ Израиля). Боевики «Хамаса» взяли его в плен во время нападения на площадку музыкального фестиваля Nova. СМИ писали, что на момент похищения у господина Харкина не было российского гражданства, но его семья пыталась оформить соответствующие документы, чтобы Москва могла помочь освободить мужчину из плена.

