Спикером гордумы Ижевска впервые стала женщина

Новый созыв гордумы Ижевска 14 октября избрал своим председателем бывшего заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госсовете (парламенте) Удмуртии Любовь Зайцеву. За ее кандидатуру проголосовали 29 из 31 депутата. Единственный оппонент госпожи Зайцевой — первый секретарь удмуртского республиканского комитета КПРФ Иван Гвоздак — получил в свою поддержку два голоса.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Любовь Зайцева

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Любови Зайцевой 71 год. В 2022-м она была избрана депутатом Госсовета, а до этого около 20 лет проработала в администрации Индустриального района Ижевска: сначала заместителем главы по социальным вопросам, а в 2010–2022 годах — главой. «Жители Индустриального района до сих пор называют ее мама Люба»,— заявил на заседании гордумы мэр Ижевска Дмитрий Чистяков, подчеркнув, что председателем городского парламента стала чиновница «c огромным опытом». «Сейчас как никогда нужен хозяйский подход»,— добавил он.

На этом же заседании заместителем председателя гордумы был избран советник главы Удмуртии по взаимодействию с ветеранами боевых действий, руководитель регионального отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Олег Матвеев. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

За плечами полковника полиции в отставке и кавалера трех орденов Мужества Олега Матвеева — служба в Афганистане, контртеррористическая операция на Северном Кавказе, а также командировка в Крым в 2014-м для поддержки местного отряда «Беркут». Всего на различных должностях в СОБРе он прослужил более 30 лет. «Война — жестокая штука. Это остается на всю жизнь — люди меняются,— заявил депутатам господин Матвеев.— Им необходимо оказывать социальную поддержку, в первую очередь, чтобы они нашли свое место как гражданские. Нужно понимать, что в спецоперации участвуют не только военные, но и обычные жители республики». Поддержку участников СВО новый вице-спикер назвал одним из главных направлений своей работы.

Евгений Щепелев, Дмитрий Горбунов, Ижевск