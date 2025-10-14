В Краснодаре суд пересмотрит дело экс-заместителя главы краевого депстроя

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не согласился со смягчением обвинения бывшему заместителю главы департамента строительства Краснодарского края Кириллу Мавриди. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба кассационной инстанции.

В ноябре 2024 года экс-чиновник был приговорен к лишению свободы на срок три года два месяца в колонии общего режима, суд счел наказание отбытым. В мае текущего года приговор вступил в силу по решению краевого суда.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский направил в кассационную инстанцию представление о пересмотре судебного акта. По мнению прокурора, суд первой инстанции необоснованно переквалифицировал обвинение с состава «получение взятки» (ст. 290 УК РФ) на «превышение полномочий» (ст. 286 УК РФ), что позволило назначить экс-чиновнику более мягкое наказание.

Изначально следствие исходило из того, что первый заместитель главы департамента строительства Краснодарского края Кирилл Мавриди, временно исполняя обязанности руководителя ведомства, в конце 2020 года получил от предпринимателей в общей сложности 1,6 млн руб. Средства были направлены на счет компании, указанной чиновником, якобы для приобретения продукции этой компании в качестве новогодних подарков сторонним лицам.

Первомайский суд Краснодара, рассматривавший дело, не усмотрел в этих действиях признаков взятки. С этим согласился краевой суд. По указанию кассационной инстанции решение краевого суда должно быть пересмотрено.

Анна Перова, Краснодар