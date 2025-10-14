Путин созвонился с Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер поблагодарил коллегу за теплым прием во время госвизита в Душанбе на прошлой неделе.

«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным и содержательным характером двусторонних переговоров. Принятые решения и солидный пакет подписанных совместных документов, несомненно, придадут новый импульс дальнейшему развитию российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества»,— сообщил Кремль.

На прошлой неделе в Душанбе состоялся второй саммит «Россия—Центральная Азия» и заседания Совета глав СНГ. На полях мероприятий прошла и двусторонняя встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Делегации Таджикистана и России подписали 16 новых соглашений о сотрудничестве по итогам переговоров.

Лусине Баласян