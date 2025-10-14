Минтранс обсуждает возобновление работы закрытых аэропортов

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что ведомство изучает возобновление работы закрытых аэропортов. Он уточнил, что решения Минтранса зависят от вопросов безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала боевых действий на Украине в 2022 году закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Симферополя, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В 2024 году работу возобновил аэропорт Элисты, в 2025-м — аэропорты Краснодара и Геленджика.

«Мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшее время будут позитивные новости, но это зависит от безопасности»,— сказал Андрей Никитин ТАСС.

Ранее в сети распространилась информация, что в октябре может возобновить работу аэропорт Ростова-на-Дону. Росавиация опровергла сообщения.