Минтранс обсуждает возобновление работы закрытых аэропортов

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что ведомство изучает возобновление работы закрытых аэропортов. Он уточнил, что решения Минтранса зависят от вопросов безопасности.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала боевых действий на Украине в 2022 году закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Симферополя, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В 2024 году работу возобновил аэропорт Элисты, в 2025-м — аэропорты Краснодара и Геленджика.

«Мы работаем над этим. Надеюсь, в ближайшее время будут позитивные новости, но это зависит от безопасности»,— сказал Андрей Никитин ТАСС.

Ранее в сети распространилась информация, что в октябре может возобновить работу аэропорт Ростова-на-Дону. Росавиация опровергла сообщения.

