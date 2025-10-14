Ярославские депутаты выступили за обязательную регистрацию питбайков

Депутаты Ярославской областной думы поддержали обращение коллег из Карелии к Правительству РФ о необходимости регулирования использования питбайков на дорогах. Вопрос рассмотрели 14 октября на заседании комитета думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автодорог.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Обращение к первому заместителю председателя Правительства РФ Денису Мантурову связано с ростом аварий и травм, связанных с мототехникой. В нем говорится, что питбайки представляют опасность для всех участников дорожного движения. Особое внимание уделяется тому, что данная техника часто используется несовершеннолетними.

Авторы инициативы предлагают ввести обязательную регистрацию питбайков и запретить их использование на дорогах общего пользования. Предлагается также внести изменения в ПДД и Кодекс об административных правонарушениях для привлечения к ответственности нарушителей.

Проект документа поддержали члены профильного комитета. Теперь он будет вынесен на пленарное заседание областной думы.

Антон Голицын