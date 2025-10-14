В Петербурге просят признать экстремистской книгу Юнгера «Марш национализма»

Пулковская таможня изъяла у 17-летнего подростка книгу Фридриха Юнгера «Марш национализма» и попросила Санкт-Петербургский городской суд признать ее экстремистской на территории РФ. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

По словам госпожи Лебедевой, девочка летела из Санкт-Петербурга в Милан с пересадкой в Стамбуле. На обложке изъятой у пассажирки книги изображен человек в военной форме, но вместо головы у него череп в маске, уточнила Дарья Лебедева.

После экспертизы в «Марше национализма» обнаружили признаки «экстремистской информации», добавила госпожа Лебедева. Изложенные в книге сведения могут «причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан», заключила глава пресс-службы судов.

Фридрих Георг Юнгер — немецкий писатель и эссеист. Специализировался на вопросах права и камералистики (область науки, связанная с госимуществом). В 1926 году опубликовал манифест «Марш национализма», где в радикальном ключе восхвалял жизнеспособность предполагаемого революционного государства. Против национал-социализма выступал в стихах в 1930-е годы, за что подвергался допросам гестапо. После Второй мировой войны продолжил работать писателем. Среди известных произведений послевоенного времени — монография «Ницше» и роман «Генрих Марш».