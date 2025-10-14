Замглавы института РАН допустил снижение ключевой ставки до 15%

На выступлении в «Клубе Коммерсантъ» Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 17% не привело к изменению реальной, а разрыв в 10 процентных пунктов с инфляцией сохранился. По его словам, в такой ситуации Центробанк теоретически готов продолжить снижение и до 16%, и даже до 15%.

Прогнозы представителей разных сфер бизнеса в отношении будущего ключевой ставки сильно разнятся. Руководитель управления консолидированной отчетности и бюджетирования ГК «А101» Любовь Широкопояс предвещает её снижение до 16% к концу этого года и ещё на 2-3 пункта в следующем. Более радикальную позицию занял председатель Советов директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, настаивающий на необходимости немедленного возврата ставки к уровню на 10-12 %, не дожидаясь отдаленных прогнозов. Идеальной, по его мнению, является ставка в 4,4% которая позволила бы бизнесу получать финансирование под 7-7,5%.

Несмотря на разброс мнений, в бизнес-среде преобладает осторожный оптимизм относительно дальнейших действий регулятора. Генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев ожидает, что следующее снижение ставки до 16% произойдет уже 24 октября.