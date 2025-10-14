«Коммерсантъ Конференции» запустил наружную рекламу с учетом погодных условий

Отдел конференций издательского дома «Коммерсантъ» представил кейс своей новой рекламной кампании на мероприятии «Формула роскоши: эксклюзивные рекламные решения». Проект реализован совместно с операторами Sunlight Outdoor, Sunlight Indoor, RGB Graphics, при участии Novikov TV и креативного агентства ITSALIVE.

Кампания строится на динамической адаптации контента под погодные условия. Благодаря интеграции онлайн-системы DSP Omni360.io с сервисом «Яндекс.Погода», данные о температуре и осадках обновляются в реальном времени, а реклама автоматически подстраивается под текущие метеоусловия. Это обеспечивает релевантность сообщений и усиливает вовлеченность аудитории.

Размещения охватили медиафасады, digital-экраны торговых центров и рестораны с высоким трафиком, продемонстрировав потенциал современных программатик-технологий и креативных решений.