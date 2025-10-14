Хоккейный клуб «Южный Урал» будет сотрудничать с «Сочи»

Хоккейные клубы «Южный Урал» и «Сочи» заключили однолетнее соглашение о сотрудничестве. Новый сезон принесет команде из Орска возможность привлекать игроков из состава коллектива Континентальной хоккейной лиги.

Для хоккеистов «Сочи» данное сотрудничество с клубом из Оренбуржья открывает двери для получения опыта и игровой практики в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Это важно для молодых игроков, которые смогут адаптироваться к профессиональному уровню и повысить свои навыки.

Ранее «Сочи» сотрудничал с клубом ВХЛ «Ростов». Это соглашение было заключено в 2021 году, но расторгнуто в октябре 2025 года.

Андрей Сазонов