США и Китай обмениваются пошлинами

Взаимные портовые сборы США и Китая вступили в силу. На этом фоне дешевеет нефть. Цены на Brent теряют сегодня более 2%, торгуясь в районе $62 за баррель — это минимум с мая. Пекин объявил о введении сбора накануне. Это стало ответом на аналогичные ограничения, о которых в Вашингтоне заявили еще в начале года. Дональд Трамп в пятницу, 10 октября, также анонсировал 100-процентные пошлины на весь импорт из Китая с 1 ноября. Это вызвало панику на фондовом рынке: американские акции падали на 2%, а стоимость биткойна обвалилась на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Впрочем, именно открытое море станет «ключевым фронтом торговой войны между двумя странами», пишет Reuters. Одни портовые сборы приведут к миллиардным убыткам для компаний с обеих сторон, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев: «Введение взаимных портовых сборов для судов со стороны Китая и США носит ответный характер. Суть портовых сборов в том, что суда, которые принадлежат, эксплуатируются или построены в США, будут облагаться повышенным сбором: сейчас это 400 юаней за брутто тонну, а с апреля 2026 года — повышение до 640 юаней. Сбор взимается за рейс не более пяти раз в год на судно, и от него освобождены суда китайской постройки и порожние суда для ремонта.

Что касается американских условий, там устанавливается точный размер, пока сложно говорить, в отношении каких судов будут вводиться эти тарифы, но, очевидно, это будут судна, которые построены в Китае или связаны с ним. Я бы сказал, что новый сбор — это часть эскалации в отношении взаимной торговли. За первые девять месяцев 2025 года товарооборот между Китаем и США уже сократился на 15%. Штаты уже объявили о планах ввести дополнительные 100-процентные пошлины на весь китайский импорт сверх существующих. Плюс обострение вызвано и другими мерами, например, экспортный контроль Китая над технологиями переработки редкоземельных металлов, а они критически важны для высокотехнологичной промышленности.

Основной объем перевозимых по морю товаров — это массовые промышленные товары, и, скорее всего, эта торговая война затронет широкий спектр продукции. Понятно, что это повлияет на глобальные логистические цепочки, повысятся затраты на логистику, финансовое бремя для перевозчиков. Китайский перевозчик будет нести, по всей видимости, чуть большие убытки. Общие расходы судоходных компаний из-за американских сборов могут превысить $3 млрд в следующем году. Это классический пример торгового протекционизма».

После введения США портовых сборов в первую очередь под ударом окажется китайская контейнеровозная компания COSCO, пишет Reuters со ссылкой на источники. Аналитики также ожидают глобального роста цен на товары по всему миру из-за эскалации торговой войны США и КНР. Однако для России уже принятые меры серьезными последствиями не грозят, отмечает главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин:

«В целом Китай уже производит около трети всего мирового торгового флота. В первую очередь это скажется на стоимости поставок в Соединенные Штаты, потому что в Китай американские корабли практически не ходят, их в целом очень мало в мировом торговом флоте, поэтому на поставки в Китай это никакого влияния не окажет. По оценкам банка Goldman Sachs, почти 80% всех потерь несут американские потребители и компании. А на зарубежных поставщиков, которые подпали под эти повышенные пошлины, приходится менее 20%. Понятно, что это также немного повлияет на расстановку сил в мировых морских перевозках. Выиграют в первую очередь судостроители в Японии и Южной Корее. На России это скажется очень косвенно.

Любые дополнительные ограничения и удорожание поставок в том числе сказываются на темпах глобального экономического роста. Чем ниже темпы роста, тем ниже спрос на основные товары российского экспорта: нефть, газ, металлы.

Непосредственно какое-то удорожание для нас вряд ли может быть, поскольку мы через Америку практически ничего не возим. И через Китай мы возим в основном не американские товары, не то, что везется через Америку.

Новые пошлины, которые анонсированы с ноября, будут введены, хотя, скорее всего, это элемент очередного раунда торга за общие условия торгового соглашения, за условия поставок редкоземельных материалов, они могут существенно сказаться на китайском экспорте. Первоначальная реакция — это попытка перенаправить китайские товары на любые другие рынки сбыта. Это может привести и к некоторому всплеску импорта в Россию, возможно, даже какому-то разовому снижению цен, но в перспективе, конечно, это может сказаться на показателях китайской экономики и, к сожалению, на спросе на нефть, газ и металлы».

Резкое ужесточение американской торговой политики в отношении Китая было вызвано решением Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов. В КНР заявили, что надеются «на раскаяние США и продолжение диалога в духе взаимного понимания».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова