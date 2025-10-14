Верховный суд Дагестана заменил условный срок приставу на реальный

Верховный суд Дагестана заменил условный срок на реальный судебному приставу из Каспийска, который получил 150 тыс. руб. за снятие ареста с автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Из материалов инстанции следует, что осужденный в июле 2024 года он арестовал машину должницы в рамках исполнительного производства. Когда бывший супруг женщины обратился за разъяснениями по выдаче автомобиля на хранение, чиновник предложил решить вопрос за 150 тыс. руб., выразил готовность снять запрет на распоряжение транспортным средством.

Каспийский городской суд признал пристава виновным по за получение взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), но учел его раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие судимостей. Ему назначили три года лишения свободы условно и на тот же срок запретили занимать должности на госслужбе с функциями представителя власти.

Апелляционная коллегия Верховного суда республики пришла к выводу, что условное осуждение не соответствует тяжести коррупционного преступления. Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, также на три года лишили права занимать должности на государственной службе с функциями представителя власти.

Константин Соловьев