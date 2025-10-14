Сообщения об уничтожении самарского памятника природы оказались фейком

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области опровергло слухи об уничтожении памятника природы «Урочище «Макарка», которые ранее появились в соцсетях. Внеплановая проверка показала, что экосистема на этой территории в порядке. Об этом сообщает ведомство.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Инспекторы осмотрели 42 га лугово-степного ландшафта и не нашли признаков деградации. В акватории реки Безенчук и в границах ее берега опасных изменений также обнаружено.

Проверка сброса сточных вод с очистных сооружений Безенчукского района показала, что вода прозрачна и без запаха. Кроме того, на территории поселка Безенчук нет промышленных предприятий, которые могли бы загрязнить реку, отмечают в профильном министерстве. В 2025 году началась реконструкция очистных канализационных сооружений, работы планируется завершить до 20 декабря 2025 года.

Георгий Портнов