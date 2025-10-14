На месте бывшего рынка Гача появится торгово-выставочный центр

В рамках застройки территории бывшего рынка Гача будет построен торгово-выставочный центр. Соответствующее разрешение на строительство было выдано 21 августа, свидетельствует документ, опубликованный на сайте министерства имущества Прикамья. Объект будет расположен на шоссе Космонавтов, 17. Первым на это обратило внимание издание Business Class.

Напомним, строительные работы на территории бывшего оптового рынка Гача стартовали в начале сентября. Застройщиком является структура ижевского девелопера «Талан» — ООО «СЗ “Талан-Пермь”». Территория под реновацию ограничена улицами Механошина, Парижской Коммуны, Нечаевской и шоссе Космонавтов. Общая площадь земли под жилую застройку в этой локации составляет более 3,5 га. Здесь компания возведет около 91,5 тыс. кв. м жилья с полным набором объектов инфраструктуры. В состав будущего квартала войдут комплекс многоквартирных домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине реки Данилихи. Комплекс будет называться «Городские кварталы Талан». В жилую застройку Гачи компания планирует вложить 18,7 млрд руб.