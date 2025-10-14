Рынок труда разобрали по кадрам

Медицина, строительство, логистика и сфера услуг сильнее всего страдают из-за дефицита сотрудников. При этом рынок труда немного утолил кадровый голод, но пока это отражается только в статистике, следует из результатов исследования Suoerjob. Так, о дефиците работников сейчас заявляют 78% опрошенных компаний, а в предыдущие годы показатель уходил выше 80%.

О результатах исследования “Ъ FM” рассказала руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1 тыс. человек. В таких случаях про дефицит кадров говорят 84% опрошенных. Наиболее критическая ситуация складывается в медицине: там дефицит кадров испытывают 9 из 10 организаций. Ситуация хуже среднерыночной у строительства: 83% кадровиков говорят о нехватке работников. При этом постепенно снижается число компаний, которые жалуются на кадровый голод. Если в 2023 году таковых было 86%, в 2024-м — 81%, то сейчас 78%. Нужно понимать, что в условиях неблагоприятной демографической ситуации людей больше не стало, но работодатели находят какие-то выходы. Оптимизируют процессы, привлекают персонал на аутсорс, перераспределяют нагрузку и так далее. То есть ищут способы решить эту проблему».

Логистической отрасли не хватает порядка 1 млн сотрудников, писали «Известия». Это связано с ростом внутренней торговли и экспорта, а также с масштабной модернизацией инфраструктуры, включая строительство хабов и автоматизацию складов, пояснили игроки рынка. Недостаток кадров затрагивает все уровни, сообщила “Ъ FM” заместитель исполнительного директора компании «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова: «Логистика испытывает дефицит в кладовщиках, водителях и экспедиторах.

Бизнес борется за скуднеющий рынок кандидатов путем ценовой конкуренции, таким образом растет уровень зарплат. А компаниям, конечно же, приходится компенсировать это за счет собственной прибыли.

Также стоит отметить, что данный тренд не может быть бесконечным, именно поэтому все на текущий момент активно инвестируют в автоматизацию логистики. Это очень хорошо заметная тенденция, потому что этот показатель на складах на текущий момент самый высокий в течение последних 10 лет. Конечно же, здесь с одной стороны, "синие воротнички" превалируют. Уровень зарплат таких специалистов растет в сравнении с офисным персоналом. Но в то же время тенденция к востребованности высококвалифицированных специалистов, которые могут инициировать проекты и проводить внедрение автоматизированных решений, тоже достаточно велика».

В строительной отрасли, по данным профильного объединения НОСТРОЙ, дефицит кадров превышает 750 тыс. человек. Больше всего не хватает рабочих рук для выполнения масштабных госпрограмм. Однако в частном секторе строители говорят о кризисе другого рода: из-за свертывания льготного кредитования проектов стало меньше, и освободились квалифицированные кадры. Однако сейчас предложений на рынке для них крайне мало, пояснил сооснователь строительной компании «Грандхаус» Никита Кузнецов: «Раньше до 2021-го, 2022-го годов проблем с бригадами никогда не было. Люди сами просили работу, всегда приходили в офис. Затем появилось много разных компаний, и те, кто даже не умеет строить, полезли в эту сферу. Рук стало не хватать, кроме того, когда началась СВО, ситуация еще усугубилась. Из-за этого выросли расценки на работу бригад почти в три раза, как и стоимость жилья. Идеальное время было с начала года для того, чтобы собрать крутую команду, потому что спрос упал, ставки выросли, льготные программы отключили. В итоге стало больше свободных бригад, то есть люди начали опять сами звонить, искать работу, но у нас тоже спрос упал».

В правительстве нехватку высококвалифицированных кадров оценивают примерно в 1,5 млн человек. Самая сложная ситуация фиксируется в строительной и транспортной отраслях, а также в ЖКХ. По прогнозам Минтруда, дефицит еще удвоится, до 3 млн человек к 2030 году.

Светлана Белова