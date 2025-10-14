Пермский студент выиграл международные соревнования по каратэ

12 октября в Новочебоксарске состоялась международная матчевая встреча «Россия — Республика Казахстан» в рамках Всемирных соревнований по национальным видам единоборст. Как сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета, студент второго курса электротехнического факультета ПНИПУ Данил Пельц занял первое место в весовой категории до 60 кг. по киокушин каратэ. Всего в соревнованиях по единоборствам приняли участие 6 тыс. человек из 39 стран и 79 субъектов РФ.

В этом году господин Пельц вошел в сборную РФ по киокушину после побед на чемпионатах Пермского края, ПФО и России. Наставником победителя является президент федерации киокушин России, пермяк Александр Алымов.