В Волгоградской области иностранец попал под следствие за взятку полицейскому

В Жирновском районе Волгоградской области в отношении 52-летнего уроженца иностранного государства возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, полицейские задержали 27-летнего сына фигуранта за нарушение миграционного законодательства. Отец предложил сотруднику полиции 10 тыс. руб. в служебном кабинете, чтобы избежать выдворения наследника.

Полицейский проинформировал фигуранта, что в случае с дачей взятки речь идет об уголовно наказуемом деянии, и рассказал о произошедшем своему руководству. Уроженца иностранного государства задержали. Ему грозит до одного года лишения свободы.

Павел Фролов