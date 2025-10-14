Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ

В федеральный суд Сан-Франциско был подан коллективный иск от потребителей, которые обвинили компанию Microsoft в искусственном завышении цен на ИИ в рамках секретного соглашения с OpenAI — создателем популярного чат-бота ChatGPT. На сегодняшний день Microsoft инвестировала в OpenAI более $13 млрд, являясь ее основным акционером.

В иске утверждается, что сделка, заключенная Microsoft на раннем этапе разработок OpenAI, нарушает федеральное антимонопольное законодательство, ограничивает рыночную конкуренцию и искусственно завышает цены на подписку ChatGPT, «одновременно снижая качество продукта для миллионов пользователей ИИ». Истцы требуют компенсации, размер которой должен определить суд.

Microsoft отвергает обвинения, заявив, что «партнерство с OpenAI способствует конкуренции, инновациям и ответственной разработке ИИ».

Евгений Хвостик