Саратовец передал 13-летнему сыну мопед и попал под следствие

В Саратове следствие возбудило в отношении 46-летнего местного жителя уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных для жизни действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, в мае этого года фигурант приобрел мопед Trickler-2 и передал его в пользование своему 13-летнему сыну. При этом он знал, что подросток не имеет право управления транспортом и навыков вождения.

19 июля сын фигуранта управлял мопедом вместе со своим сверстником, не справился с управлением и попал в ДТП, в результате чего получил травмы. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов