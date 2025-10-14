В Орске завершается строительство первой многоэтажки для пострадавших от паводка

В Орске на ул. Пацаева, 19 завершается строительство четырехсекционного 12-этажного дома для пострадавших от паводка 2024 года. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Завершается строительство четырехподъездного дома. Современный, хороший дом получился. Красивая дворовая территория»,— сказал Евгений Солнцев.

Строительство многоэтажного дома началось в августе прошлого года. В июле этого года в эксплуатацию ввели первую секцию — 96 квартир общей площадью более 4,1 тыс. кв. м.

Губернатор добавил, что отдельно обустроен жилой комплекс «Звездный». Всего в ЖК построено 264 жилых помещения — 100 индивидуальных домов и 82 жилых дома блокированной застройки (дуплексы).

«Сейчас есть еще вопросы, но это шероховатости, которые завершатся в текущем году»,— отметил Евгений Солнцев.

В Оренбургской области из-за паводка 2024 года пострадало и признано подлежащим капремонту 284 многоквартирных дома в Оренбурге и Орске (в Оренбурге — 94 ед., в Орске — 190 ед.). Пострадавшими признаны 28 тыс. человек. По словам главы региона, из низ 26,5 тыс. человек уже «получили поддержку».

Сабрина Самедова