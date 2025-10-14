В Альметьевске открылась новая мечеть «Таскиря»

В Альметьевске на ул. Саида Кальметова состоялось открытие новой мечети «Таскиря». Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Мечеть названа в честь матерей инициаторов строительства — Райханы и Фарита Ханнановых. Работы начались в 2019 году и велись при поддержке местных жителей.

Двухэтажное кирпичное здание площадью 400 кв. м с двумя минаретами рассчитано на 150–200 прихожан. Внутри оборудованы молельные залы для мужчин и женщин, учебные классы и комната имама. Территория благоустроена, во дворе построено здание для омовения.

Имамом мечети назначен выпускник Альметьевского медресе Фарит хазрат Ханнанов.

Анна Кайдалова