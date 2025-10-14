Женщина пострадала при ударе БПЛА на закрытом участке дороги в Курской области

Трасса Рыльск — Льгов, один из участков которой закрыт, накануне подверглась атаке ВСУ. Ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам губернатора, после полученной травмы женщина не сразу обратилась за помощью. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму. Вскоре пострадавшую доставят в Курскую областную больницу.

Александр Хинштейн напомнил о введенных в регионе ограничениях на въезд в некоторые населенные пункты, а также использование участков дорог. В частности, из-за усилившихся атак ВСУ закрыт участок трассы от города Рыльска до села Ивановского.