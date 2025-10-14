Мантуров предложил сделать акцент на автоматизации складов

Вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме, предложил сделать акцент на автоматизации складов. Господин Мантуров заявил о необходимости внедрения систем искусственного интеллекта в складское хозяйство России.

«Роскосмос уже реализует корпоративную программу роботизации, чтобы добиться максимальных эффектов на ключевых предприятиях. Производятся технологические аудиты — это позволяет выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации. Необходимо также развивать автоматизацию процессов на всех этапах жизненных циклов»,— добавил первый заместитель председателя правительства (цитата по сайту Государственной Думы).

Господин Мантуров добавил, что работа по автоматизации систем складского хозяйства продолжается. «И она, кстати, в том числе заложена в инструментах и мероприятиях по производительности труда и средствам производства в отдельном национальном проекте»,— сказал Денис Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

По мнению члена Комитета по промышленности и торговле Ярослава Самылина, роботизация является основой экономического роста в России. Также было отмечено, что правительство поддерживает развитие ИИ технологий в стране.