В Советском районе Казани завершили строительство новой поликлиники

В ЖК «Весна» в Советском районе Казани завершено строительство филиала городской поликлиники № 20. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену и будет обслуживать 36 тыс. жителей ЖК «Весна» и соседних микрорайонов Советского района, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Поликлиника площадью более 7 тыс. кв. метров включает 17 отделений, 130 медицинских кабинетов и оснащена современным оборудованием — компьютерным томографом, рентген-аппаратом и эндоскопическим центром.

Строительство велось в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году в Казани также появились два других объекта здравоохранения — детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы» и врачебная амбулатория в поселке Вишневка.

Анна Кайдалова