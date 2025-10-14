Школьники из Воронежа побывали в экологической экспедиции на Нововоронежской АЭС

Старшекласники, обучающиеся по экологическому и химическому профилю в центре дополнительного образования «Орион», приехали в Нововоронеж, чтобы познакомиться с системой радиационного контроля, действующей на Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом»).

Фото: Роман Пышкин

Сначала гости посетили один из постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), который фиксирует обстановку рядом с садоводческим товариществом «Здоровье», в 6 км от НВ АЭС. Всего в рамках этой системы функционирует 33 аналогичных поста, контролирующих экологическую и радиационную обстановку в 20-километровой зоне вокруг атомной станции.

Затем школьники понаблюдали за тем, как специалист отдела радиационной безопасности отбирает пробу воды из пруда-охладителя энергоблока №5 для контроля содержания радионуклидов в водоёме. Далее производится концентрация пробы - из нее выпаривают жидкость. После чего подготовленная проба отправляется на измерение в высокоточный гамма-спектрометр.

Завершила мероприятие лекция начальника Лаборатории внешнего радиационного контроля НВ АЭС Ольги Росновской, которая прошла на базе «Атомкласса» школы №1. Представитель АЭС рассказала о многолетних наблюдениях, которые подтверждают, что содержание техногенных радионуклидов в окружающей среде в районе расположения АЭС находится на том уровне, который характерен и для других регионов России, то есть не превышает фоновых значений.

Фото: Роман Пышкин

«Эту экскурсию мы попросили провести в рамках профориентационной работы со старшеклассниками. Наша цель состоит в том, чтобы познакомить учащихся с практической работой специалистов, методиками отбора проб и проведения анализов, а также ключевыми компетенциями, необходимыми в этой профессии. Дети получили исчерпывающую информацию и вдохновение. Мне, как физику, тоже было очень интересно. Нам важна совместная работа с Нововоронежской АЭС, которая в интересной и увлекательной форме знакомит ребят с профессиями атомной отрасли», - рассказала начальник отдела дополнительного образования центра «Орион» г. Воронежа Татьяна Воронина.

«Экскурсия дала мне большой багаж новых знаний, безумно понравился процесс отбора воды. Я хочу связать свою жизнь с химией, так что мне было очень полезно. А еще на нововоронежской набережной потрясающие виды», - поделилась впечатлениями десятиклассница Мария Галкина.