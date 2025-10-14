Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя легковушки под Саратовом

В Балашовском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла примерно в 14:40 сегодня, 14 октября, в районе села Лопатино. Согласно предварительным сведениям, там столкнулись «КамАЗ», которым управлял мужчина 1968 года рождения, и «ВАЗ-21099», за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки скончался в машине «скорой». Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов