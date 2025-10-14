Судебные приставы Подмосковья с начала года выдворили более 1,7 тыс. иностранцев

С начала 2025 года судебные приставы выдворили из Московской области более 1,7 тыс. иностранных граждан, сообщили ТАСС в управлении ФССП по региону.

Как уточнил замруководителя управления Григорий Столяров, 90% всех выдворенных — граждане стран ближнего зарубежья. Каких именно — в материале агентства не сообщается.

Принудительное выдворение, как пишет ТАСС, в основном применялось за нарушение режима пребывания и уклонение от исполнения решения суда о самостоятельном выезде.

За весь 2024 год подмосковные приставы выдворили 5,1 тыс. иностранцев, за 2023 год — 2,7 тыс. Московская полиция ранее сообщала, что с начала 2025 года решения о выдворении были приняты в отношении 1,4 тыс. иностранцев.

Полина Мотызлевская