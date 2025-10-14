Волгоградцы задолжали за «коммуналку» 15 млрд рублей

В июне жители Волгоградской области задолжали управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям 15 млрд руб. Такие данные привел Волгоградстат за лето 2025 года.

Долг населения перед управляющими компаниями достиг 3,3 млрд руб., что на 3,1 млрд больше, чем год назад. Основную часть этой суммы составляют платежи за содержание жилых помещений. УК также имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, которая составила 382 млн руб.

Несмотря на жалобы граждан на низкое качество коммунальных услуг и штрафы от надзорных органов, управляющие компании увеличили доходы. За первые шесть месяцев 2025 года их доходы достигли 6,3 млрд руб., что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Расходы компаний составили 6,1 млрд руб., увеличившись на 11%.

Нина Шевченко