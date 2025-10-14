Украинские СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-депутата Рады Олега Царева, сообщают украинские СМИ. Сам Геннадий Труханов опроверг наличие у него российского гражданства.

«Мэра города Одессы Труханова, экс-нардепа (Олега. — "Ъ") Царева и танцовщика (Сергея. — "Ъ") Полунина лишили гражданства Украины: президент подписал соответствующий указ»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Телевизионной службы новостей».

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем сообщении в Telegram-канале опроверг наличие у него российского гражданства. «За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня»,— написал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ по некоторым лицам, у которых Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства. В связи с этим были «подготовлены соответствующие решения по ним». Их имена Владимир Зеленский публично не назвал. Источник Украинской службы BBC во властных структурах заявил, что речь идет в том числе о мэре Одессы Геннадии Труханове.

Анастасия Домбицкая