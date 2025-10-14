Американские СМИ отказались подчиняться требованиям Пентагона

Сегодня ассоциация крупнейших СМИ, освещающих деятельность Министерства войны США (Pentagon Press Association, PPA), выступила против новых требований военных чиновников к журналистам. В сентябре Пентагон заявил, что журналисты «должны подписать заявление, обязуясь не публиковать несанкционированные материалы, включая несекретные документы, чтобы сохранить свою аккредитацию в министерстве». После протестов со стороны СМИ чиновники изменили формулировку требований, заявив, что «журналисты должны просто "признать" новые правила», ничего не подписывая.

В ответ такие издания, как The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times, CNN, Reuters и Associated Press, уже заявили, что не согласны с новыми требованиями. Pentagon Press Association сообщила, что «сегодня большинство членов ассоциации, похоже, откажутся от своей аккредитации… не признавая политики, затыкающей рот сотрудникам Пентагона и угрожающей репрессиями журналистам». Эту ситуацию она назвала «результатом… одностороннего шага… Пентагона», вызванного намерением «отрезать американскую общественность от информации, которую они не контролируют и предварительно не одобряют,— информации, касающейся таких вопросов, как сексуальное насилие в армии, конфликты интересов, коррупция, а также растраты и мошенничество в многомиллиардных программах».

«Предлагаемые ограничения подрывают защиту, гарантированную Первой поправкой к Конституции США, налагая ненужные ограничения на сбор и публикацию информации. Мы продолжим активно и объективно освещать политику и позиции Пентагона и должностных лиц правительства»,— заявил шеф-редактор The Washington Post Мэтт Мюррей.

Евгений Хвостик