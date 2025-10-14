В Кисловодске 43-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Кисловодске 43-летнего жителя задержали по подозрению в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, во время застолья между подозреваемым и его знакомым случился конфликт. Причиной стала ревность к сожительнице фигуранта. Он взял лопату и нанес 53-летнему гостю несколько ударов, из-за чего тот скончался на месте. Тело подозреваемый спрятал в подвале своего дома, а спустя несколько дней сбросил его в выгребную яму и прикрыл черепицей.

По уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Мария Хоперская