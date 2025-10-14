Суд начал банкротство структуры Fplus из-за долга перед Совкомбанком

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Совкомбанка о банкротстве ООО «МКТ» (бренд «Марвел-Дистрибуция», одна из структур Fplus). Банк инициировал его из-за задолженности компании перед банком в 19 млрд руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

IT-холдинг Fplus был создан на базе «Марвел Дистрибуции», основанной в 1991 году. Структуры холдинга занимаются дистрибуцией потребительской электроники, производством серверов и систем хранения данных, разработкой софта и др. Финансовые показатели холдинг не раскрывает с 2020 года.

Суд ввел в «МКТ» начальную стадию банкротства — наблюдение. От компании требуют возместить около 1,9 млрд руб., в том числе около 1,2 млрд руб. основного долга. В реестр требований также включили комиссию и пени.

В конце августа Совкомбанк обратился в суд с требованием признать банкротом дочернюю компанию холдинга Fplus — МКТ. Затем в дело о банкротстве юрлиц холдинга вступил еще и «Сбер» вместе с банком «Санкт-Петербург». 18 сентября к списку кредиторов присоединилась компания «Смартек-ТВ» — интегратор гостиничных ИТ-систем и телевидения.